Superbonus | la riforma cambia tutto | come funziona?

Leggi su chenews

(Di sabato 19 novembre 2022) Anche ilè stato oggetto didel governo. La nuova manovra hatoed ha modificato i criteri di assegnazione: ecco, a chi spetta e che cosa fare per non perderlo. L’esecutivo presieduto da Giorgia Meloni sta mettendo in essere una serie di modifiche che riguardano un po’ tutti i cambi. Tra le novità più importanti c’è quella che riguarda ilche ha visto unmento per quanto riguarda il metodo di calcolo del reddito per ottenere l’incentivo. Non serve più l’Isee, ma si guarda al quoziente familiare. Andiamo a vedere. fonte foto: CanvaTutti i giorni il governo è al lavoro per modificare delle misure e dei criteri precedentemente ...