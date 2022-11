Ripresa degli allenamenti

(Di sabato 19 novembre 2022) Nella settimana di sosta del campionato, il Cagliari ha ripreso glial Centro sportivo di Assemini. La seduta di questo pomeriggio è iniziata con dei lavori di attivazione, a seguire esercitazioni tecniche e delle partite a tema. Personalizzato per Leonardo Pavoletti e Filippo Falco. Ad Asseminello Edoardo Goldaniga: il difensore inizierà da oggi il suo percorso di riatletizzazione. Domani, mercoledì 16, è in programma una doppia seduta.? Fonte articolo e foto: www.cagliaricalcio.com seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano.

