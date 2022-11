Prostitute uccise a Roma | spunta il volto del killer in un video | c’è una supertestimone

(Di sabato 19 novembre 2022) Il cerchio forse si sta stringendo e quelche giovedì mattina ha ucciso tre donne, perché probabilmente si tratta della stessa persona e della stessa mano, pare avere i minuti contati. Il suoè stato catturato in un, è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza. E ora bisogna continuare a indagare per rintracciarlo e fare chiarezza su quei tre omicidi che hanno sconla ‘Bene’, il quartiere Prati. A quelle immagini, però, si aggiunge il racconto di una testimone cubana, che come riporta Il Messaggero, avrebbe incontrato quell’uomo poche ore dopo. E lui le avrebbe confessato: ‘Mi ha detto di avere ucciso tre donne, mi sento fortunata’., per Lavorino probabile un unicoper ...

«Lo vedi Il telefono non vibra più come qualche giorno fa. Arrivano meno chiamate. C’è paura tra le ragazze, ma anche i clienti stanno diminuendo dopo che è ...Catturato da alcuni video registrati dagli impianti di sorveglianza dell'area che, in 850 metri, si estende da via Durazzo a via Riboty. C'è un sospettato su cui si sta stringendo ...