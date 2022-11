Noor Riyadh | protagonista la luce

Artribune

Fra i 130 artisti chiamati all'arte dall' Arabia Saudita c'è anche il bresciano Massimo Uberti . La capitale mediorientale è in questi giorni il teatro di2022 , evento alla seconda edizione che porta annualmente nella città le opere d'arte luminosa e digitale più innovative del panorama internazionale per celebrare, appunto, la luce, "" ...Risplendono di luci le notti di, la capitale dell'Arabia Saudita. Fino al 19 novembre, ilFestival illumina la metropoli (7 milioni di abitanti) con installazioni, opere d'arte pubbliche monumentali, sculture effimere, percorsi artistici, realtà virtuale, proiezioni di edifici ... Il festival Noor Riyadh 2022 in Arabia Saudita La capitale mediorientale è in questi giorni il teatro di Noor Riyadh 2022, evento alla seconda edizione che porta annualmente nella città le opere d'arte luminosa e digitale più innovative del ...Installation of artwork If God Is Willing, All Will Be Fixed by artist Ayman Yossri Daydban in JAX in Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia, on October 30, 2022 as part of the Noor Riyadh Festival 2022.