LIVE Sci alpino | Slalom Levi 2022 in DIRETTA | tra poco la seconda manche Duerr davanti a tutte | Gulli unica italiana

(Di sabato 19 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA PRIMALARA COLTURI FUORI PER 9 CENTESIMI. MA COL 9° PARZIALE NEL SECONDO SETTORE… 12.49 Nella primaè stata in grado di fare la differenza soprattutto nell’ultimo settore, quello dopo il muro. Lì ha fatto segnare il miglior tempo, guadagnando almeno 3 decimi su. 12.46 Negli ultimi quattro appuntamenti sulla “Black” a vincere è stata Petra Vlhova, che ha ottenuto qui cinque successi totali. La slovacca riparte dal quarto tempo ma le chance di vittoria sono assolutamente ancora intatte. Quattro sigilli finlandesi anche per Mikaela Shiffrin. Le due ripartono con un distacco di appena 2 centesimi. 12.43 La prima a scendere in pista sarà la francese Nastasia Noens, ultima delle ...

11.08 Ci siamo, è il momento dell'albanese Lara Colturi. Vedremo se ci toccherà iniziare a rosicare... 11.06 Troppo legnosa invece Marta Rossetti, in difficoltà anche tecnica sul muro. Chiude 39ma a 3