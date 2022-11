Lazio | Immobile in gruppo A gennaio torna titolare

(Di sabato 19 novembre 2022) (Adnkronos) – Ciroha saltato praticamente l’ultimo mese di campionato per un problema muscolare. Il recupero procede spedito ed il calciatore si sta allenando già incon i compagni. Ha saltato le ultime 5 di campionato, salvo giocare solo qualche minuto contro il Monza prima di alzare bandiera bianca anche per la trasferta pre sosta di Torino con la Juventus. Ora, però, si intravede la luce in fondo al tunnel. Anche se in modo parziale, l’attaccante ha svolto tutta la seduta coi compagni, saltando solo la partitella a campo ridotto a fine allenamento. In precedenza si era limitato a sedute differenziate per l’ultimo affaticamento muscolare a poche ore dalla sfida dello Stadium. Davanti a sé avrà un mese e mezzo per smaltire del tutto le noie fisiche e ritrovare la condizione ottimale. L’obiettivo è scontato e fattibile: ...

ha lavorato di nuovo in gruppo, così come accaduto nella seduta di giovedì, quando però ... Per dare una mano ai compagni aveva provato il tutto per tutto come sempre, il capitano della. ...L'attaccante piacerebbe allacome vice. Il club di Lotito potrebbe offrire circa 17 milioni di euro ma il club milanese preferirebbe cederlo in prestito per monitorarne la crescita ...RASSEGNA STAMPA - Sarri può sorridere: Immobile è tornato. Il capitano della Lazio si è allenato regolarmente con il gruppo nella doppia seduta di ieri. Sembra quindi passato ...La conferma che serviva. Quella che permette di stare un po ’ più sereni anche a campionato fermo. Immobile ha lavorato di nuovo in gruppo, così come accaduto nella seduta di giovedì, quando però avev ...