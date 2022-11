Giulia Salemi lancia un contest speciale per incontrare i suoi fan | ecco come partecipare VIDEO

(Di sabato 19 novembre 2022)uncon Martini perfan:tutti i dettagli eè ormai una delle influencer e imprenditrici più amate e sostenute nel mondo della moda e dello spettacolo. Lacol tempo è riuscita a realizzare una brillante carriera costellata da importanti progetti e avventure televisive e non. Giorno dopo giornocontinua a sorprendere inumerosissimi follower. Dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip 5concorrente ufficiale, da settembre laè tornata in televisione in un inedito ruolo per la ...

Nella finalissima dello show di Rai 1, vinta da Antonino Spadaccino, il fidanzato diha ammaliato la giuria con le sue ...L'ex gieffino ha giocato un tiro mancino alla sua compagna inginocchiandosi davanti a lei davanti alle telecamere e facendole credere di volerle chiedere la manoè al colmo dell'emozione quando Pierpaolo Pretelli le si inginocchia davanti. Quello che tutti si immaginano, e che la stessa influencer spera, è una proposta di matrimonio in piena ...C’è stato anche un bacio sulle labbra tra Pierpaolo Pretelli e Cristiano Malgioglio nel corso dell’ultima puntata di Tale e Quale Show in onda su Rai 1 nella serata di venerdì 18 novembre. Nell’arco d ...In queste ultime ore lo showman è stato anche protagonista della proposta di matrimonio a Giulia Salemi, sua fidanzata da due anni ormai. Si è messo in ginocchio in diretta tv nell'ultima puntata di ...