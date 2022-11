Coma Cose e l' album di Resistenza per superare la crisi generazionale

Leggi su gqitalia

(Di sabato 19 novembre 2022) La, dei, è il concetto fondante del nuovoe il brano perfetto per raccontare certeche periodicamente e inevitabilmente affliggono il passaggio da un'età all'altra. Quello dagli -enti agli -enta, come quello dagli -enta agli anta. Per questo Un meraviglioso modo di salvarsi è un disco così intenso e intimo in cui il duo riflette su come vivere i rapporti, soprattutto quelli di coppia. In un mondo affetto da frenesia ed egocentrismo, in fondo, c'è sempre troppo poco tempo e attenzione per soffermarsi su quanto di differente ci tiene uniti. Fausto Lama e California - duo nato nel 2016, una coppia prima nella vita e poi nella musica - hanno deciso di osservarlo e metterlo per iscritto. «Il disco è una sorta di diario, un insieme di appunti e suggestioni musicali che ...