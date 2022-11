Classifica Mondiale Superbike 2022 | Jonathan Rea vince Gara-1 a Phillip Island e spera ancora nel 2° posto

E l'Italia non resta a guardare: la hit si conferma al primo posto dellaFimi/Gfk dei ... "Ahora y siempre", "Si quieren frontear", arrivando pure alle orecchie di una popstarcome ...... i due alfieri delle Frecce d'Argento hanno monopolizzato i primi due posti della, con ... che si piazza davanti al rivale per il secondo posto nelpiloti, Sergio Perez. Quinto posto ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...Primato mondiale per l’Italia per riconoscimenti Unesco nel settore dell’agro-food: con 5 su 68 totali assegnati a livello globale, il nostro Paese si aggiudica al primo posto nella classifica del set ...