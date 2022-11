“Chi è il nuovo conduttore” Striscia la notizia | l’annuncio su un arrivo | il pubblico non vede l’ora

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 19 novembre 2022) Stanno per iniziare i mondiali di calcio in Qatar e la tv cambia la programmazione per adattarsi agli orari delle partite. La Rai, ad esempio, ha modificato la propria programmazione: Rai1 si adatterà al torneo di calcio e cambierà la sua programmazione. La Vita in Diretta finirà prima per dare spazio a L’Eredità, che è in programma dalle ore 18.10 lunedì. Cambio d’orario anche per il Tg1: lunedì 21 novembre per esempio andrà in onda alle 19.20, poi alle 19.45 spazio ai Mondiali. La sera la programmazione proseguirà con Il Circolo dei Mondiali e la BoboTV. La Rai ha preso l’esclusiva dei diritti tv dei mondiali, decisione presa prima che l’Italia fosse eliminata al play off e di conseguenza non avrebbe partecipato alla manifestazione in Qatar. Si tratta del secondo flop consecutivo per la Nazionale azzurra. Per Mediaset cambia poco, invece: la programmazione delle tv del Biscione ...