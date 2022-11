Boxe | Matteo Signani | “Un successo come questo comporta sacrifici immensi | ora torno in servizio alla Guardia Costiera”

Leggi su oasport

(Di sabato 19 novembre 2022)è ancora campione d’Europa dei pesi medi. Sul ring di di casa a Savignano sul Rubicone, l’azzurro classe 1979 ha sconfitto ierisettima ripresa il francese Anderson Prestot, riconquistando così l’ambitissimo titolo in campo continentale. Al termine dell’incontro,ha parlato subito del terzo round (fonte:ringweb.net): “Ho preso un colpo ma sono anche scivolato e in quel momento ho deciso che dovevo riaccendermi e così ho fatto. Ho fatto leva sul mio orgoglio e dato che sono ancora in grado,mia età, di tirare fuori da me il massimo, mi sono concesso una serataquesta. Non era facile! Un...