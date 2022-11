Università | tirocini alla Camera dei deputati | pubblicata la call della seconda edizione

(Di venerdì 18 novembre 2022) E’ stato pubblicato il bando per ladeiche si svolgeranno presso ladeiriservati a studenti iscritti ai corsi di laurea di I livello o magistrale e a ciclo unico particolarmente meritevoli, allo scopo di affinarne il processo di apprendimento e di formazione e di agevolarne le scelte professionali. La, al fine di aprirsi ai giovani e favorire la conoscenza “sul campo” del ruolo e del funzionamento dell’Istituzione parlamentare e nell’ottica di alimentare percorsi di formazione a beneficio dei giovani, nel 2021 ha stipulato una Convenzione con la Fondazione Crui (Conferenza dei rettori delleitaliane) per lo svolgimento di un “Programma dio ...

Possono candidarsi gli studenti di tutte leitaliane che aderiscono alla Convenzione. Maggiori informazioni al sito: https://www.tirocinicrui.it/- alla - camera - nuova - ......alle 17.00 di lunedì 12 dicembre alcuni studenti universitari potranno candidarsi alle selezioni per ipresso la Camera dei Deputati (CdD). Si tratta del programma tra la CdD e le...