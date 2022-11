(Di venerdì 18 novembre 2022) L’allerta della società. A seguito di alcune segnalazioni sul territorio,invita i cittadini a prestareaiche possono richiedere con espedienti diabitazioni e ricorda alcune semplici regole per riconoscere i tecnici veri.

L'Eco di Bergamo

ai falsi operatori: è l'allarme lanciato dain seguito ad alcune segnalazioni ricevute sul territorio. La società invita gli utenti a prestare la massimae a segnalare ...Per questo ne è stata disposta la demolizione, in accordo con, ricavando così nuovi spazi ... Proprio per questo, i lavori di bonifica dovranno essere eseguiti con la massima cura e, ... Uniacque: «Attenzione ai falsi operatori che cercano di entrare nelle case» L’allerta della società. A seguito di alcune segnalazioni sul territorio, Uniacque invita i cittadini a prestare attenzione ai falsi operatori che possono richiedere con espedienti di entrare nelle ...