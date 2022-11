Scusate ho un problema E se ne va | sconcerto in diretta al Tg1 | cos' è successo all' inviata | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 18 novembre 2022)al Tg1, altro che "il bello della". Monia Venturini,del telegiornale della rete ammiraglia della Rai a Sharm el Sheikh, dove si sta per concludere la conferenza COP27 sul clima, si congeda dopo pochi secondi dai telespettatori e molla il collegamento, con la conduttrice Giorgia Cardinaletti costretta a tornare in studio in fretta e furia. Edizione delle 20, la più seguita dalla giornata. Il tema è caldissimo, in Egitto si respira una certa tensione perché come accade da anni nonostante l'impegno formale di governanti, ministri, rappresentanti delle istituzioni internazionali, Ong e scienziati, gli obiettivi dell'Accordo di Parigi del 2015 sembrano ancora lontanissimi non solo da realizzare, ma anche solo da avvicinare. L'del Tg1 spiega come il nulla di fatto ...