Sampdoria | Stankovic | «Scelta giusta venire qui | ripartiremo rinforzati»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 18 novembre 2022) Dejan, allenatore della, ha parlato della sua situazione e di quella del club blucerchiato Dejan, allenatore della, ha concesso quest’oggi un’intervista alla Gazzetta dello Sport. CARRIERA – «Partirò da un presupposto: ho sempre avuto grandissimi allenatori in carriera, capaci di risvegliare dentro di me qualcosa che non pensavo di avere. Da loro ho capito che la carriera di un calciatore è bella, ma breve. Una quindicina d’anni, più o meno. Dunque non voglio vedere i miei ragazzi arrabbiati con il mondo, dobbiamo immaginare di essere a teatro. La bellezza di questa professione e la fortuna di svolgerla si percepiranno appieno solo quando loro vedranno il sipario dall’altra parte. Domandandosi magari il motivo per cui hanno perso troppo tempo dietro a cose non importanti. È ...