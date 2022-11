Nba 2022 2023 | O’Neale eroe per Brooklyn | Sacramento al 5° successo di fila

...ROMA - Vittoria in volata dei Brooklyn Nets nella notte italiana della regular - season dell'. ... mc/red 18 - Nov - 22 08:55 18 novembreFOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanentiI Nets passano a Portland, 5in fila per i Kings Brooklyn in trasferta batte la miglior squadra a Ovest grazie al solito Kevin Durant ma ...Durant trascina i Nets, al tappeto Portland, San Antonio e Detroit ROMA (ITALPRESS) - Vittoria in volata dei Brooklyn Nets nella notte italiana della regular-season dell'Nba. Il quintetto della Big ...Dopo un’assenza di più di tre settimane per un problema al ginocchio, Kawhi Leonard è tornato in campo nella partita di questa notte contro Detroit. Partito nel quintetto titolare, Kawhi ha giocato ...