La peggiore sosta delle nostre vite

La Gazzetta del Mezzogiorno

Finora la squadradel 2022 è il Cosenza con 33 punti in altrettanti incontri: 14 nel ... Sei partite per chiudere in bellezza Se per la Serie A l'anno solare è chiuso a causa della lunga...Il Liverpool 'maledice' la, giunta proprio nel momento migliore dei 'reds' in questo ... il quale dopo aver sbagliato il rigore nel turno precedente chiude in maniera persinoquesta ... Bari, la sosta del monopattino è «selvaggia»: contromano, sul marciapiedi, parcheggiati a caso E bene che va, si vedrà recapitare una notifica sullo smartphone. Insomma, certe cattive abitudini non passano più inosservate. In soli 4 mesi, cioè da quando è stato lanciato il progetto Consumerismo ...Un giocatore del Napoli subito infortunato: lascia la Nazionale prima della prossima partita, nella speranza di evitare guai peggiori.