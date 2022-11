La Corea del Nord lancia un missile balistico intercontinentale

... quelli più colpiti dal cambiamento climatico pur avendo inquinato meno: " Il loss and damage non è carità, è giustizia climatica " ha affermato venerdì l'ambasciatore pakistano inSud in ...LaNord ha lanciato questa mattina un missile balistico intercontinentale (Icbm) verso il marGiappone , secondo le prime analisi dei militari di Seul e di Tokyo, cadendo al largo dell'...Un missile balistico intercontinentale lanciato dalla Corea del Nord verso est è caduto a 200 km a est coste giapponesi dell'isola di Hokkaido, all'interno della Zona economica esclusiva che non è ...La Corea del Nord ha lanciato questa mattina un missile balistico intercontinentale (Icbm) verso il mar del Giappone, secondo le prime analisi dei militari di Seul e di Tokyo, cadendo al largo ...