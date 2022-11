Impegno di campionato casalingo per l’Accademia Volley

(Di venerdì 18 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoDomani pomeriggio, infatti, le giallorosse affronteranno la VP Pontecagnano (SA) nella gara valevole per la settima giornata deldi Serie B2. Quella che si presenterà a questo appuntamento sarà una Accademia decisamente rinvigorita dalle ultime due vittorie inche hanno, per la prima volta da inizio stagione, tirato le giallorosse fuori dalla zona retrocessione. Se si aggiunge anche il 3-2 maturato a Roma con laFriends, sono tre le partite consecutive in cuiha portato a casa punti, un trend assolutamente positivo che conferma come la squadra sia in crescita e che finalmente stia iniziando a raccogliere quanto di buono fatto anche nelle prime quattro gare di stagione dove era invece rimasta all’asciutto. La VP Pontecagnano ha un percorso similare ...

