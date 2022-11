Amichevoli internazionali | Camerun-Panama 1-1 | in campo quattro ‘italiani’

Leggi su sportface

(Di venerdì 18 novembre 2022) E’ finita con un gol per parte l’amichevole tra, giocata al Mohammed Bin Zayed Stadium di Abu Dhabi. Nella formazione africana fra i pali è stato schierato l’interista Onana, davanti a lui Hongla del Verona e Anguissa del Napoli, che ha confezionato l’assist per il gol del momentaneo vantaggio firmato da Choupo-Moting del Bayern Monaco; per i panamensi ha pareggiato il giocatore dell’Anderlecht, Murillo. Nel secondo tempo è stato schierato anche Ebosse, difensore che in Italia gioca con la maglia dell’Udinese. Per ilamichevole in preparazione all’esordio nei Mondiali in Qatar, appuntamento giovedì 24 novembre alle 11 contro la Svizzera. Girone complicato per i Leoni che oltre alla selezione elvetica affronteranno la Serbia di Vlahovic e Milinkovic-Savic e il Brasile di Neymar. SportFace.