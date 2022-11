Viabilità Roma Regione Lazio del 17-11-2022 ore 09 | 45

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 17 novembre 2022)17 NOVEMBREORE 09:35 FEDERICO DI LERNIA BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO SEGNALANDO UN INCIDENTE SULLA A1NAPOLI CON CODE TRA VALMONTONE E IL BIVIO CON LA DIRAMAZIONESUD IN DIREZIONEINCIDENTE CON CODE SU VIA AURELIA ALL’ALTEZZA DI VIA DI CASAL LUMBROSO PASSIAMO AL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRAFIUMICINO E A24 ANCHE A CAUSA DI UN INCIDENTE ALTEZZA APPIA IN INTERNA CODE A TRATTI TRA FLAMINIA E APPIA CODE IN DIREZIONE CENTRO SUL TRATTO URBANO DELLA A24. SI STA IN FILA DA FIORENTINI ALLA TANGENZIALE EST, MENTRE IN USCITA CODE TRA TORCERVARA E IL RACCORDO SULLAFIUMICINO CODE IN DIREZIONE EUR DA ANSA DEL TEVERE A ...