Una maglia | una storia … la Germania Est di Bonan

(Di giovedì 17 novembre 2022) LadellaEst Oggi trattiamo un pezzo non molto datato come i precedenti della mia raccolta ma davvero storico: si tratta delladellaEst indossata dal centrocampista Heikonell’ultima partita delladi questa nazionale, giocata contro il Belgio il 12 settembre 1990 allo Stadio Re Baldovino di Bruxelles. La partita doveva originariamente essere la prima del gruppo 5 di qualificazione a Euro 1992. Quando furono sorteggiati i gironi di qualificazione, infatti, laera ancora formalmente divisa in due, successivamente però, il cancelliere tedesco occidentale Helmut Kohl annunciò, dopo la caduta del muro di Berlino, un programma di imminente riunificazione delle due Germanie, l’Uefa decise di trasformare la partita in ...

