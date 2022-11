Spagna | infortunio in allenamento per Gaya | non rischia di saltare i Mondiali

Leggi su sportface

(Di giovedì 17 novembre 2022)inper Jose. Il terzino del Valencia nel ritiro dellaha subito una lieve distorsione alla caviglia destra e non ha giocato quest’oggi in amichevole contro la Giordania. Per sua fortuna, si tratta di un problema fisico di modesta entità che gli consentirà di giocare ugualmente iin Qatar. Per questo motivo, Luis Enrique non lo ha rimosso dalle convocazioni delle Furie Rosse: “La risonanza magnetica passata da Joséquesto giovedì conferma la diagnosi condivisa ieri sera, lieve distorsione alla caviglia destra”. L’esordio è fissato per martedì contro la Costa Rica. SportFace.