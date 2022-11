Selvaggia Lucarelli gesto inatteso verso Barbara D’Urso | ecco che ha fatto

(Di giovedì 17 novembre 2022) L’astio esistente traè, ormai, risaputo a tutti. In queste ore, però, la giurata di Ballando con le stelle ha deciso di compiere undel tutto inaspettato nei riguardi della conduttrice di Pomeriggio 5. Nello specifico, mediante i social,ha voluto fare i complimenti alla presentatrice. Vediamo per quale motivo e comeha motivato il tutto. L’inaspettatodiIn queste ore,ha spiazzato tutti nel momento in cui si è complimentata conper il suo nuovo progetto. ...

Il Tempo

Ma per, 'questa polemica non esiste, l'ha creata lei', ossia la premier. Furio Colombo senza più limiti. "Sua figlia..." l'attacco choc a Meloni Eppure un oracolo della sinistra ...- giornalista, opinionista, blogger e scrittrice - commenta così con Affaritaliani.it le parole della premier Giorgia Meloni che, in conferenza stampa a margine del G20 a Bali, ha ... Meloni con la figlia al G20, per Selvaggia Lucarelli è "propaganda". Ma Fiorello chiude il caso La maglietta della X flottiglia Mas. Il presunto saluto romano in diretta. Il botta e risposta con Selvaggia Lucarelli. Da giorni Enrico Montesano è nel mezzo a una bufera mediatica che ha ..."Ritenete che come debba crescere mia figlia sia materia che vi riguarda Perché vi do una notizia: non lo è. Ho il diritto ...