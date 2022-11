Matt Cardona | “Ho dei conti in sospeso in WWE”

(Di giovedì 17 novembre 2022)ha fatto parte della famiglia WWE per oltre 14 anni, dove era conosciuto come Zack Ryder, gimmick di cui ha cercato attivamente di liberarsi negli ultimi tempi. Sono passati più di due anni da quando lui e sua moglie Chelsea Green sono stati licenziati dalla WWE, tuttavia, le voci di un loro ritornonuano a diffondersi, e ora ancheha affrontato queste voci. Parlando con WrestlingNews.co, l’ex campione Internentale ha risposto alle voci di un suo ritorno in WWE insieme alla moglie Chelsea Green, anche se lei sembra davvero ad un passo da Stamford: “Sono l’Internet Champion, certo che so ciò di cui si parla. Lasciamo che sia la gente a parlare. Sono un ex tag team champion, ex campione internentale, ex campione degli Stati Uniti. Ho delle ...

