Jenna Ortega in Versace e le altre

'Mercoledì' ha per protagonista la ventenne, che con l'horror si è già cimentata in 'Scream'. Qui interpreta la (cresciuta: ora è una studentessa della Nevermore Academy) rampolla degli ...parla dell'assenza di Neve Campbell in Scream 6, ma assicura che saremo troppo distratti per ...Heroes Film Festival programma e ospiti per la kermesse dedicata alle maestranze visive alla Casa del Cinema. Leggi tutto Heroes Film Festival torna alla Casa del Cinema di Roma dal 24 al 26 novembre ...Un viaggio nei corridoi e nelle aule oscure della Nevermore Academy di Mercoledì: la nuova serie Netflix di Tim Burton sta per arrivare.