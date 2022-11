ITA Airways | cambia il CdA | dossier privatizzazione in stallo

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 17 novembre 2022) Cresce la flottacon l’arrivo di 39 nuovi aeromobili di nuova generazione arrivando così a 96 aerei nel 2023. Di questi, 9 wide body (A330-900) e 30 narrow body, con contestuale uscita degli aeromobili di vecchia generazione attualmente in servizio. Investimento che produrrà l’assunzione di oltre 1000, per la precisione 1.250, tra piloti ed assistenti di volo (con un aumento, rispettivamente, di 350 e 900 unità) rispetto all’attuale organico di 3.600 dipendenti. Ita, cresce la flotta Parallelamente, crescerà del 73% la capacità in termini di posti offerti per km (Available seat kilometre ), sulle rotte di lungo raggio previsto un incremento del 107% rispetto a quest’anno. Intanto, si è concluso il rinnovo dei vertici didopo le dimissioni rassegnate una settimana fa, tra gli altri, dell’ormai ex ...