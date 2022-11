Giaele De Donà è positiva? Dice di star male e poi scompare dalla casa

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 17 novembre 2022) Poche ore fa il Grande Fratello Vip 7 ha annunciato una nuova positività: quella di Wilma Goich. La vippona ha lasciato laed è stata messa in isolamento. Ma un’altra concorrente, ieri sera, ha svelato di non sentirsi per niente bene. Si tratta diDeche poi è scomparsa improvvisamentedestando la preoccupazione dei Gioiellers, i suoi fan. GF Vip 7, ancheDeha il covid? Stae si sente la febbre Ieri sera, i concorrenti del GF Vip 7 hanno organizzato un aperitivo trascorrendo una serata un po’ più movimentata del solito in. Dopo la cena, Sofiaha detto di non sentirsi bene. La Deera in compagnia dell’amica Micol Incorvaia e di Edoardo ...