Flavio Insinna in lacrime a “L’Eredità” | un lutto che lascia tutti senza parole

OGGI

... pochi secondi prima che le telecamere del programma si spegnessero a la linea passasse, come tutte le sere, a L'Eredità di. Gli ascolti de La vita in diretta e di Pomeriggio 5 di ieri:...Non si poteva chiudere meglio la puntata del programma diandata in onda oggi, mercoledì 16 novembre 2022, dove Ilaria, la campionessa in carica, ha vinto una cifra molto alta, ossia 140.000 e, non riuscendo a crederci, è scoppiata a piangere ... Intervista a Flavio Insinna: “Migranti e guerra, io non me ne frego” – esclusivo Vincita altissima nella puntata de L'Eredità di questa sera: scoppiata a piangere la concorrente Non si poteva chiudere meglio la puntata del programma di ...Ma non è solo fortuna quella che ha portato Ilaria Antonica a vincere 140mila euro questa sera nella puntata de “L’Eredità”, il game show di Rai 1 condotto da Flavio Insinna. La trentenne galatinese, ...