Cop27 | nella prima bozza del documento finale il paragrafo sui fondi ai paesi più poveri è vuoto

(Di giovedì 17 novembre 2022) A due soli giorni dalla chiusura dei negoziati, alladi Sharm El-Sheikh manca ancora un accordo sul. I lavori della conferenza sul clima organizzata dalle Nazioni Unite sono iniziati la scorsa domenica. Il tema al centro dei negoziati di quest’anno è soprattutto la creazione di un meccanismo finanziario ad hoc per i Loss and Damage (perdite e danni). Ovvero un fondo per finanziare la ricostruzione deipiù colpiti dalle conseguenze dei cambiamenti climatici. Ladeldella, pubblicata la scorsa notte, «riconosce la crescente urgenza di affrontare le perdite e i danni del riscaldamento globale». Ildedicato a questo tema, però, è ancora, così come ...

bozza si sottolinea "l'importanza di migliorare la quota di rinnovabili nel mix energetico " ... EPA / SEDAT SUNA - Un'attivista posa con un vestito fuori dal centro congressi che ospita la......un sistema che prima la raccoglie e la sminuzza e poi la spara lontano fino a oltre un metro... Iscriviti subito In Egitto si svolge, la conferenza sul clima , per fermare il ...Per molti anni la crisi climatica e la crisi della biodiversità sono state trattate come questioni separate ma, come evidenziato dal biodiversity Day COP27: proteggere la biodiversità è proteggere l'A ...La questione clima è al centro della bozza di documento finale della Cop27 di Sharm el-Sheikh, diffusa nella notte. Nel testo si sottolinea l'importanza di esercitare tutti gli sforzi per raggiungere ...