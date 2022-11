Clamoroso | Criscito può tornare al Genoa ad una condizione

addio Torontoha già fatto ritorno in Italia e sono attese le sue parole per spiegare i motivi della separazione con il Toronto . Intanto, come riporta Sky Sport , ora il difensore ...Partite: 18 Gol: 1 Assist: 3 Media - Voto: 6.2 Fanta - Media: 6.53 Domenico(Genoa) : ... 21 Gol: 8 Assist: 5 Media - Voto: 6.38 Fanta - Media: 7.78 Fabian Ruiz (Napoli) : giocatore, ..."Clamoroso: se salta Blessin, Criscito torna al Genoa!", titola Tuttosport in edicola oggi. L'ex capitano, lasciata.Calciomercato Genoa che si infiamma sempre di più. Le strade di Domenico Criscito e del Toronto si sono separate ormai da diversi ...