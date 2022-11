Antonino racconta come ha conosciuto Belen ma è la storia di 3MSC | è polemica

(Di giovedì 17 novembre 2022) Ammettiamolo: chi di noi non ha mai visto il film Tre metri sopra il cielo? Chi segue il Grande Fratello Vip 7 ha avuto occasione di rivivere la famosa pellicola direttamente dal racconto diSpinalbese. Il concorrente ha deciso di aprirsi agli altri concorrentindohala sua ex fidanzata e mamma di sua figlia,Rodriguez. Peccato che a molti sia apparsa esattamente la trama die laè arrivata pochi minuti dopo. GF Vip 7,Spinalbesehal’exRodriguez ma sembra un film Nella casa più spiata d’Italia,ha spiegato che una sera si è ritrovato a casa di ...

StatoQuotidiano.it

...sport la disabilità e le nostre imperfezioni assumono quasi una dimensione marginale "... PerBianco, coordinatore del corso di Scienze motorie, la promozione del libro ha una duplice ...Vittima del pregiudizio,cosa l'ha fatta stare male. Agli inizi la bella e brava Belen ... Stefano De Martino, Andre Iannone oSpinalbese . Ma di un volto poco noto che ha ... Antonino racconta la vittoria a "Tale e quale show" a Oggi è un altro giorno su RAI1 Ieri sera Antonino Spinalbese ha tirato fuori una strana teoria secondo cui Nikita faccia di tutto per provocarlo imitando la sua ex Belen Rodriguez Che Antonino Spinalbese non abbia mai nutrito ...Baci appassionati sotto le coperte tra Antonino e Oriana: anche tra i fidanzatini del Grande Fratello Vip c'è stato un avvicinamento notturno ...