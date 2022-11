Vittoria di 2 mamme su decreto Salvini | corretta la dicitura ' genitore' su carta identità

Repubblica Roma

Il decreto del 2019 disponeva la scritta 'padre' o 'madre' sul documento di riconoscimento del minore, ma secondo il Tribunale di Roma 'è viziato da eccesso di ...Due madri, con un ricorso al Tribunale, hanno vinto: potranno essere trascritte sulla carta d'identità elettronica entrambe come madri. Il 31 gennaio 2019 infatti un decreto dell'allora ministro dell'... Illegittimo il decreto Salvini che impone "padre" e "madre" sui documenti di identità: la vittoria di due mam… Il gruppo importava cocaina da Spagna, Paesi Bassi e Colombia per rifornire i clan napoletani, le cosche calabresi e la piazza di spaccio di Milano. Era l'organizzazione tra le più potenti al mondo.Due madri, con un ricorso al Tribunale, hanno vinto: potranno essere trascritte sulla carta d'identità elettronica entrambe come madri. Il 31 gennaio 2019 infatti un decreto dell'allora ministro dell' ...