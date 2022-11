Video Nba highlights | le partite della notte del 16 novembre 2022

Sky Sport

Nella gara della nottei New Orleans Pelicans superano i Memphis Grizzlies per 113 - 102. Guarda ilcon gli highlights del ...Cinque gare nella nottedel 16 novembre 2022: New Orleans Pelicans - Memphis Grizzlies, Dallas Mavericks - Los Angeles Clippers 103 - 101, Utah Jazz - ... NBA, si rivede Simone Fontecchio: 9 punti in 17 minuti contro i New York Knicks. VIDEO Il ragazzo che si sta prendendo l'Nba è italiano: non parla granché la lingua, è vero, ma dategli tempo e la imparerà benissimo. Soprattutto, ci farà ...Ecco tutti i risultati della notte del 15 novembre di regular season NBA 2022/23. Vincono Dallas, New York, New Orleans e Portland.