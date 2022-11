Una decisione significativa che finalmente eviterà alle deputate di dover scegliere tra restare in Aula o allattare La speranza è che tutte le istituzioni prendano esempio

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Nel 2017, la senatrice australiana dei verdi Larissa Waters si alza in piedi e si rivolge all’assemblea parlamentare per discutere una mozione importante sulla salute dei lavoratori del carbone. Attaccata al seno c’è sua figlia Alia Joy, di 3 mesi. E la prima volta che si assiste all’allattamento di una neonata nel parlamento australiano. La deputata Licia Ronzulli all’Europarlamento (Foto Ansa) Allattamento alla Camera: ora è possibile Un’immagine di grande civiltà che adesso si potrà vedere anche in Italia., anche lemamme potranno entrare alla Camera con i loro bimbi, entro il primo anno di età, e allattarli nell’Emiciclo senzainterrompere la propria partecipazione alla seduta. Leggi anche › Chiara Ferragni e ...