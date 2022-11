Sozza assolto dall’AIA dopo Milan Fiorentina

(Di mercoledì 16 novembre 2022), l’AIA assolve l’operato dell’arbitrogli episodi dubbi contestati dalla società viola, l’AIA assolve l’operato dell’arbitrogli episodi dubbi contestati dalla società viola. L’AIA ha valutato spiegare gli episodi del rigore non dato allae del gol assegnatoil contatto tra Rebic e Terracciano. Entrambe situazioni di campo dove il Var non può intervenire. Anche per questo l’assoluzione di, destinato a diventare internazionale a gennaio. Lo scrive il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

L'errore più evidente di Sozza (e del Var Fabbri) sembra essere quello sul penalty: il difensore... In definitiva, Chiffi "assolve" Sozza. Sul Corsera. Anche La Gazzetta assolve l'arbitro: l'attaccante viola sembra allargare la gamba sinistra per propiziare l'impatto. Milan-Fiorentina. L'arbitro Sozza assolto dalla Gazzetta per il contestato arbitraggio di Milan-Fiorentina. Bocciato dal Corriere dello Sport che gli ha dato 4, è stato invece giudicato sufficiente sia da Casarin sul Corsera. Milan Fiorentina, l'AIA assolve l'operato dell'arbitro Sozza dopo gli episodi dubbi contestati dalla società viola. Milan Fiorentina: Sozza assolto dall'AIA. Viola indignati per i presunti torti subiti nella gara di San Siro. Come riportato dal Corriere dello Sport nella giornata di ieri l'AIA ha fatto pervenire le sue valutazioni.