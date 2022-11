Project 50 - Dallara | Elettrico o non elettrico | lauto dovrà essere più sobria

(Di mercoledì 16 novembre 2022) "Ci saranno cambiamenti grandissimi nei prossimi anni ma, al di là di come sarà l'automobile, dovremo vivere in modo molto più sobrio e anche l'autopiù": è il pensiero espresso da Giampaolo, fondatore dell'omonima azienda di Varano de' Melegari, durante l'ultimo appuntamento di "5.0, il futuro prende forma", la rassegna di eventi organizzata insieme a Quattroruote per celebrare i primi 50 anni di vita di uno dei gioielli della Motor Valley. "L'auto cambierà molto perché è cambiato il mondo, perché nei suoi 100 anni di storia la società è cambiata", ha aggiunto, facendo riferimento, per esempio, alla motorizzazione di massa emersa nel secondo dopoguerra e ad alcune tematiche che hanno modificato lo stesso approccio dei costruttori alla ...

Moderato dal nostro vicedirettore Marco Pascali e trasmesso anche sul canale YouTube di Quattroruote, il talk si tiene presso laAcademy: l'incontro è l'occasione per offrire una panoramica