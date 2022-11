Piero Melograni A dieci anni dalla scomparsa | il ricordo di un intellettuale libero

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Amorte di, storico e studioso romano, cresciuto nelle aule dell’Università di Perugia dove ha insegnato per venticinque, l’eredità del suo pensiero è ancora attuale. Lungo il corso della sua vita e per mezzo dei suoi saggi, incentrati sulla prima guerra mondiale e sul ventennio fascista, la sua attività è stata tutta sociale e politica, nel solco di una forte idea di libertà democratica. Nel decennale della sua morte, si è tenuto ieri a Milano l’incontro “ha scelto la libertà di pensiero. Storia politica d’Italia dal 1956 al 2012”, in occasione della donazione dell’archivio e di un’ampia sezione della sua bibliotecaalla Fondazione Corriere ...

Agenzia ANSA

Si è svolta a Milano, alla Fondazione Corriere, una giornata in ricordo dello storico del fascismo e dei totalitarismi. Ad essere commemorate, a dieci anni dalla scomparsa, "l'ironia, ...E' in questo contesto cheha dimostrato il suo essere un uomo libero: dall'abbandono del Pci, dopo l'invasione dell'Ungheria nel 1956, è giunto a un approdo liberale sempre però ... Piero Melograni, il ricordo di un 'irregolare' E' in questo contesto che Piero Melograni ha dimostrato il suo essere un uomo libero: dall'abbandono del Pci, dopo l'invasione dell'Ungheria nel 1956, è giunto a un approdo liberale sempre però ...A dieci anni dalla morte di Piero Melograni, in occasione della donazione del suo Archivio e della sua biblioteca alla Fondazione Corriere della Sera, un incontro per raccontare come la vita dello ...