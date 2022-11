Nuova Codere | nel terzo trimestre ricavi a 343 | 4 mln +47 | 2%

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Roma, 16 nov. (Adnkronos) -, multinazionale leader nel settore del gioco privato, ha annunciato oggi i risultati deldel 2022 La compagnia ha raggiunto in questo periodoper 343,4 milioni di euro, il 47,2% in più rispetto allo stesso periodo del 2021, recuperando i livelli precedenti alla pandemia (3T2019), principalmente a seguito della revoca delle restrizioni dovute al coronavirus nelle sale e la forte ripresa nella maggior parte dei suoi mercati. L'ebitda normalizzato ha raggiunto neli 57,4 mln di euro; 24,6 mln in più rispetto aldel 2021, che rappresenta un aumento del 74,8%, trainato principalmente dalla solida performance dell'Argentina, così come nel resto ...