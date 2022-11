Il padre chiede un intervento in casa per la muffa ma nessuno lo aiuta | il figlio di 2 anni muore

Fanpage.it

Ilha provato in diverse occasioni a chiedere un intervento, ma ogni volta gli è stato ... La famiglia di oggiche venga fatta giustizia, dopo che le loro numerose richieste di aiuto sono ...... precisa: 'Mioera monarchico, come tutti gli italiani. E io sono onorato di aver avuto un ... Ea Parenzo: 'Tu invece chi hai ospitato, merda'. La bagarre proseguirà ancora per vari minuti ... Il padre chiede aiuto per la muffa in casa ma nessuno interviene, il piccolo Iwab muore a 2 anni Il papà aveva chiesto aiuto perché la sua casa era invasa dalla muffa, ma nessuno lo ascolta e il figlio di 2 anni muore. L'uomo aveva chiesto un intervento nella ...Arrestato per frode il padre di Saman Abbas, in Pakistan ... che era tornata con lui in Pakistan. La polizia italiana ha chiesto di indagare sulla morte di Saman, ma secondo fonti locali pakistane ...