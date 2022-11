Calciomercato.com

Ammoniti: Buongiorno, Camara, Dybala,, Lazaro. Angoli: 7 - 0 per la Roma. Recupero: 4'; 5'... Verona (3 - 4 - 2 - 1): Montipò 6; Dawidowicz 6, Gunter 6 (1'st6),Ceccherini 6; Lazovic 5.5 (...Ammoniti: Buongiorno, Camara, Dybala,, Lazaro. Angoli: 7 - 0 per la Roma. Recupero: 4'; 5'... Verona (3 - 4 - 2 - 1): Montipò 6; Dawidowicz 6, Gunter 6 (1'st6),Ceccherini 6; Lazovic 5.5 (... Hien: 'Tahirovic è fantastico, le qualità si vedevano già anni fa” Le parole del centrale, suo ex compagno di squadra: "Ho molta fiducia in lui. Se riesci a giocare nella Roma significa che sei un buon calciatore" ...Di seguito le formazioni ufficiali di Hellas Verona-Roma, 12ª giornata di Serie A: HELLAS VERONA: Montipò; Dawidowicz, Gunter, Ceccherini;.