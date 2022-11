Gb | prezzi produzione +14 | 8% ad ottobre

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Londra, 16 nov. (Adnkronos) - Idei fattori produttivi in Gran Bretagna sono aumentati del 19,2% fino a2022, in calo rispetto al 20,8% di settembre 2022. Ialla(factory gate) sono aumentati del 14,8% nell'2022, in calo rispetto al 16,3% del settembre 2022. Lo indicano i dati dell'Ufficio nazionale di statistica Ons. Gli input di metalli, petrolio greggio e prodotti chimici hanno tutti contribuito al ribasso della variazione del tasso annuo di inflazione degli input, leggermente compensato dai contributi positivi di carburanti e prodotti alimentari. I prodotti petroliferi hanno fornito il maggior contributo al ribasso alla variazione del tasso annuo di inflazione alla. Su base mensile, idegli input sono ...

Il leaker dice che ladi massa del device è già iniziata in diverse regioni asiatiche ed ... anche Pro e Pro+, la ricarica arriva a 210W! -119 Android 27 Ott...Buffett ha deciso di puntare sul colosso taiwanese in un momento in cui il mercato della... Alla situazione TSMC sta facendo fronte non solo aumentando iproduttivi ai propri clienti , ...Londra, 16 nov. (Adnkronos) - I prezzi dei fattori produttivi in Gran Bretagna sono aumentati del 19,2% fino a ottobre 2022, in calo rispetto al 20,8% di settembre 2022. I prezzi alla ...(Adnkronos) - E stato presentato a Roma, presso l Auditorium Ara Pacis, il rapporto del 2022 prodotto dall Osservatorio Nomisma dal titolo: "Sistema dei farmaci generici in Italia .