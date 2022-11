Allarme Allegri ? | il dato che inchioda il tecnico | non sa cosa fare

Leggi su juvedipendenza

(Di mercoledì 16 novembre 2022) La Juventus ha decisamente cambiato passo rispetto alla prima parte di stagione ma per i ragazzi dila rimonta sembra impossibile. Il campionato si è fermato per quello che è il primo e, di conseguenza, storico mondiale invernale nella storia del calcio; la Serie A ripartirà a gennaio quando avrà inizio il secondo tour de force stagionale. La Juventus arriva a questa sosta con indicazioni sicuramente positive: sei vittorie consecutive e la consapevolezza di aver superato le difficoltà della prima parte di campionato. Il problema, per i ragazzi di, non è rappresentato solamente da un Napoli che non accenna a perdere colpi ma anche da una situazione piuttosto negativa e per la quale sembra impossibile andare a vincere il campionato. I problemi messi in mostra dalla Juventus, nella prima parte di stagione, sono stati diversi a partire da ...