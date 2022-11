Viabilità Roma Regione Lazio del 15-11-2022 ore 18 | 15

Leggi su romadailynews

(Di martedì 15 novembre 2022)DEL 15 NOVEMBREORE 16:20 FLAVIA DONDOLINI DI NUOVO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ SERVIZIO DELLA. IN APERTURA IL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE VIA DEL MARE E TUSCOLANA PIU’ SCORREVOLE LA CARREGGIATA INTERNA DOVE SI RALLENTA SOLO TRA CASSIA BIS E SALARIA E PROPRIO SULLA CASSIA BIS ANCORA RALLENTAMENTI VERSO VITERBO, TRA L’USCITA DEL RACCORDO E CASTEL DE CEVERI, A SEGUITO DI UN INCIDENTE ATTUALMENTE RIMOSSO. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE IN COMPLANARE IN DIREZIONE GRA, TRA GLI SVINCOLI FIORENTINI E TOR CERVARA A TAL PROPOSITO RICORDIAMO CHE ANCHE QUESTA NOTTE TRA LE 22 E LE 6 È PREVISTA LA CHIUSURA SUL TRATTO URBANO DELLA CARREGGIATA IN DIREZIONE CENTRO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, PER PERMETTERE I LAVORI DI MANUTENZIONE ...