Università | Fontana | ' presenza Mattarella a Varese momento di orgoglio'

(Di martedì 15 novembre 2022) Milano, 15 nov. (Adnkronos) - "Ladel Capo dello Stato rappresenta undiper tutta la comunità varesina e per tutta la Lombardia. Una conferma che il nostro ateneo sta percorrendo la strada giusta. Infatti, l'dell'Insubria è in costante crescita, un punto di riferimento importante per la formazione accademica dei nostri giovani, in particolare per quelli delle province die Como, ma anche per studenti stranieri, in particolare del vicino Canton Ticino". Così il governatore della Regione Lombardia, Attilio, oggi aper l'inaugurazione dell'anno accademico 2022-2023 dell'dell'Insubria alladel presidente della Repubblica, Sergio ...