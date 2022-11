Tennis | Australian Open Media serbi | Djokovic otterrà un visto

Sembra che Novak Djokovic, attualmente impegnato con le Nitto ATP Finals potrà giocare il primo Slam dell'anno, gliOpen. A confermare la notizia il Guardian e i media Australiani. Il 16 ...Il fuoriclasse, impegnato nelle Atp Finals, fu espulso lo scorso anno per la mancata vaccinazione MELBOURNE (AUSTRALIA) - Novak Djokovic dovrebbe ottenere un visto per partecipare agliOpen 2023. A riportare l'indiscrezione sono i media serbi. Il 35enne fuoriclasse, ex numero 1 del ranking mondiale e attualmente impegnato a Torino nelle Atp Finals, lo scorso gennaio era ...La coda del 2022 sta portando energia e buone notizie a Novak Djokovic. L'ex numero 1 al mondo, che nel 2022 era stato espulso dall'Australia per aver cercato di entrare nel Paese con un'esenzione ...Mentre Novak Djokovic è impegnato alle ATP Finals di Torino dove nella giornata di lunedì 14 novembre ha superato in due set (6-4 7-6) il greco Stefanos Tsitsipas, dall'Australia pervengono ottime not ...