Racconti d’opera e prove aperte | il Donizetti Talk conquista il pubblico

(Di martedì 15 novembre 2022) Bergamo. Dopo aver tenuto i figli segregati in casa e all’oscuro della sia pur minima educazione sessuale, un padre si stupisce di avere un nipote segreto. Temi scottanti – e sicuramente naturali – al centro del terzo e ultimo, il format che ha aperto le porte del teatro ancora prima di andare in scena, riscuotendo grande successo tra gli affezionati delOpera Festival. Un presente pieno di pericoli, un futuro più che mai incerto. Quale padre o madre non avrebbe paura per i propri figli? Le preoccupazioni sono legittime, i rimedi drastici no. Come quelli messi in atto dal Marchese Don Giulio Antiquati, tra i protagonisti del melodramma giocoso “L’aio nell’imbarazzo” di Gaetano, che andrà in scena domenica 20 novembre, ore 15.30, tra i titoli in programma dell’ottava edizione del ...