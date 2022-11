Latitante da dieci anni per terrorismo | compare in videoclip musicale per i Mondiali

(Di martedì 15 novembre 2022) Fadel Shaker, cantante libanese che ormaifa è stato condannato a 22di carcere pere da allora, è comparso in unprodotto in occasione dell’inizio deidi Qatar 2022. La canzone è intitolata “Arab”, e vede la partecipazione di cantanti provenienti da diversi stati arabi; Shaker figura tra gli autori del brano eanche in video per cantare alcuni versi della canzone che celebra le qualità degli arabi. Il cantante libanese è stato per oltre, dal finire degli’90, una delle figure di maggior rilievo nel panoramadel mondo arabo. Poi, l’annuncio dell’adesione ai ranghi di un ...

Gazzetta del Sud

