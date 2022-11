I ragazzi del Centro scelgono i licei | nel Nord-Est scuole tecniche

(Di martedì 15 novembre 2022) GENOVA (ITALPRESS) – IdelItalia sono attratti dai, quelli delEst puntano sugli istituti tecnici, mentre quelli di Emilia-Romagna, Puglia, Basilicata e Liguria optano per i professionali. Lo scenario dell'orientamento scolastico nel nostro Paese è aldel Salone Orientamenti di Genova, organizzato dalla Regione Liguria, che si è aperto oggi ai Magazzini del Cotone del Porto Antico e si chiuderà giovedì 17 novembre. Quello che è diventato ormai uno degli appuntamenti di riferimento per il mondo della scuola e del lavoro propone, in questa 27^ edizione, 350 eventi in presenza e online e 800 testimonial, ospita 140 espositori, 84 aziende che offrono quasi 1.000 opportunità di lavoro alle migliaia di studenti che parteciperanno con la guida di 400 coetanei chiamati ...

Fanpage.it

"La transizione energetica è una delle più grandi sfidenostro tempo. Oggi possiamo finalmente ... sia per Terna che per iche oggi sono qui. Abbiamo bisogno di persone che sappiano gestire ...Prima giornata riflettori puntati sul mondo Its che ha l'obiettivo di raggiungere 44 mila iscritti nel 2026 e su legalità e lotta alle mafie. ICentro Italia sono attratti dai licei, quelliNord Est puntano sugli istituti tecnici, mentre quelli di Emilia - Romagna, Puglia, Basilicata e Liguria optano per i professionali. Lo ... George Ciupilan preso in giro dai ragazzi del GFVip: Sta sempre muto, sembra un cartonato Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Poter festeggiare insieme ai ragazzi, alla presenza del questore, è motivo di orgoglio”. Infine, le parole del questore Alessandra Simone: “Un’iniziativa importantissima e ci tengo a ringraziare il ...