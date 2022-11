“È una questione societaria” | l’agente fa chiarezza sul futuro dell’azzurro

(Di martedì 15 novembre 2022) Mario Giuffredi, agente di Mario Rui, Di Lorenzo e Politano, ha parlato dei suoi assistiti durante il corso della trasmissione “Radio Goal” in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito quanto dichiarato: Rinnovo Di Lorenzo Napoli (Getty Images) Rinnovo Di Lorenzo Napoli, Giuffredi fa“Per Di Lorenzo la vittoria del campionato sarebbe un doppio successo. Diventerebbe qualcosa di leggendario, subito dopo Maradona, da capitano. Rinnovo? Ci siamo dati appuntamento durante la sosta. Discuteremo col presidente. Non è unacalcistica, ma. Ne abbiamo già discusso in parte negli scorsi mesi, ma adesso c’è da parlarne sul serio“. “Mario Rui sta facendo prestazioni di grandi livello e sta dimostrando di essere uno dei migliori nel suo ruolo. Convocazione mancata al mondiale? Il CT avrà fatto le sue ...

